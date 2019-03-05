"Genç Bi Şenlik" Gençlere Müzik Ve Eğlence Dolu Bir Gün Yaşatacak
52 dakika önce
'Genç Bi Şenlik'te Manga, Edis, Adamlar, İstanbul Trip gibi sevilen isimlerin ardından rock müziğin efsane ismi "Haluk Levent" te unutulmayan şarkılarını seslendirecek.
İstanbul'un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan "Genç Bi Şenlik " için geri sayım devam ederken, sahne alacak sanatçılara sürpriz bir isim eklendi.
2015 yılından itibaren her yıl binlerce gencin katılımıyla büyük başarı yakalayan ve gençlerin vazgeçilmez festivalleri arasına giren "Genç Bi Şenlik"te "Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarıyla, rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent, muhteşem sahne performansıyla gençlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Manga, Edis, Adamlar, İstanbul Trip ve Haluk Levent'in eklenmesiyle line up'ını tamamlayan Türkiye'nin en iddialı festivalinde birçok eğlenceli etkinlik, VR deneyim alanı, atölye çalışmaları ve sürpriz isimlerle söyleşiler de yer alacak. İstanbul'un en köklü liselerinden 80'in üzerinde öğrencinin planlama ve yönetim dahil tüm aşamalarında görev aldığı Genç Bi Şenlik'te, birbirinden güzel sahne performanslarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve spor faaliyetleri de gerçekleşecek. Koşanadam organizasyonun düzenlediği KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek ülkenin gelenekselleşen en büyük gençlik festivali için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın!
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:57 Kaynak: Bültenler
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