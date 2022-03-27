Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı

27.03.2022 11:59
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu İmam Hatip Lisesi Üftade Uygulama Caminde düzenlenen programa, Vali Aziz Yıldırım, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftüsü İsmail İpek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeler verildi.

Program sonunda ezan okuma yarışmasında birinci olan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulkerim Şahin tarafından ezan okundu.

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İmam Hatip Liseleri, Genç Bilaller, Tekirdağ, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika


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