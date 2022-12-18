Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.
Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerinde dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.
Konuyla ilgili görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.
24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmaların da fitilini ateşledi. Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi.
Sosyal medyadan bazı yorumlar;
Son Dakika › Yaşam › Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika