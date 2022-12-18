Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
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Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı

18.12.2022 18:28

Genç bir çiftin cami içinde nikah töreni yapıp pasta kesmesi sosyal medyayı karıştırdı. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusunu, "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" şeklinde yanıtladı.

Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

DAVETLİLER İÇİN HEDİYELER HAZIRLIK

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerinde dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.

Yer: Türkiye! Genç çiftin camide nikah kıyıp pasta kestiği görüntüler infial yarattı

"İMAMLA KONUŞTUK, KENDİSİNİ İKNA ETTİK"

Konuyla ilgili görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

Yer: Türkiye! Genç çiftin camide nikah kıyıp pasta kestiği görüntüler infial yarattı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmaların da fitilini ateşledi. Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

Yer: Türkiye! Genç çiftin camide nikah kıyıp pasta kestiği görüntüler infial yarattı

Sosyal medyadan bazı yorumlar;

Sosyal medyada infial yaratan video! Camide nikah kıyıp pasta kestiler
Sosyal medyada infial yaratan video! Camide nikah kıyıp pasta kestiler
Sosyal medyada infial yaratan video! Camide nikah kıyıp pasta kestiler
Sosyal medyada infial yaratan video! Camide nikah kıyıp pasta kestiler
Sosyal medyada infial yaratan video! Camide nikah kıyıp pasta kestiler
YORUMLAR (1)
500
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