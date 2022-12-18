Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı

Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

DAVETLİLER İÇİN HEDİYELER HAZIRLIK

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerinde dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.

"İMAMLA KONUŞTUK, KENDİSİNİ İKNA ETTİK"

Konuyla ilgili görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmaların da fitilini ateşledi. Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

Sosyal medyadan bazı yorumlar;