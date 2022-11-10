Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı - Son Dakika
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Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı

10.11.2022 17:34
Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı

Genç bir çiftin düğün çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Gelini kucağına almak isteyen damat, dengesini sağlayamaması nedeniyle gelinle birlikte çamurun içine düştü. Gelinlik tepeden tırnağa çamura bulandı.

Türkiye'de gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde çok ilginç anlar yaşandı. Damat adayı, düğünden önce iyi bir poz verebilmek için gelini kucağına almak istedi ancak hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

İKİSİ BİRLİKTE ÇAMURA SAPLANDI

Damat, gelini kaldırdıktan sonra dengesini sağlayamayınca gelinle birlikte çamura saplandı. O sırada da gelinin üzerindeki gelinlik tepeden tırnağa çamura bulandı.

"HAYATININ HATASINI YAPTI

Video, sosyal medyada da viral oldu. Kullanıcılar olayla ilgili "Düğünden önce o gelinliği berbat etmeyecekti, hayatının hatasını yaptı" gibi yorumlarda bulundu.

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Damatlık, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı - Son Dakika


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