Türkiye'de gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde çok ilginç anlar yaşandı. Damat adayı, düğünden önce iyi bir poz verebilmek için gelini kucağına almak istedi ancak hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.
Damat, gelini kaldırdıktan sonra dengesini sağlayamayınca gelinle birlikte çamura saplandı. O sırada da gelinin üzerindeki gelinlik tepeden tırnağa çamura bulandı.
Video, sosyal medyada da viral oldu. Kullanıcılar olayla ilgili "Düğünden önce o gelinliği berbat etmeyecekti, hayatının hatasını yaptı" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı - Son Dakika