Gelin, çeyiz odasından görüntü paylaştı! Odadaki detay anında izleyenlerin gözüne çarptı

Genç bir kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı video çok sayıda etkileşim aldı. "6 yıllık emeğim evime gidiyor" notuyla aldığı çeyizlerini paylaşan genç kızın videosu 500 binden fazla izlendi.

15 BİN TL'LİK SÜPÜRGE

Aldığı eşyaların hepsini paketleyen gelinin, piyasa değeri 15 bin lira olan elektrikli süpürgeyi kapatmaması dikkat çekti.

KUTULARIN SAYISI GÖZDEN KAÇMADI

Ayrıca odadaki kutuların sayısı da izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kutuların çok fazla olması nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemedi.