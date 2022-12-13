Genç bir kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı video çok sayıda etkileşim aldı. "6 yıllık emeğim evime gidiyor" notuyla aldığı çeyizlerini paylaşan genç kızın videosu 500 binden fazla izlendi.
Aldığı eşyaların hepsini paketleyen gelinin, piyasa değeri 15 bin lira olan elektrikli süpürgeyi kapatmaması dikkat çekti.
Ayrıca odadaki kutuların sayısı da izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları kutuların çok fazla olması nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Son Dakika › Yaşam › Gelin, çeyiz odasından görüntü paylaştı! Odadaki detay anında izleyenlerin gözüne çarptı - Son Dakika