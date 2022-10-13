Türkiye'de son dönemde hızlı şekilde artan enflasyon, en fazla konut sektörünü etkiledi. Evlerin kiraları bir anda iki, hatta üç katına çıktı.
Sosyal medyada video üreten Muhammet Ali Sarı adlı genç, önceden anlaştığı genç kızın Küçükçekmece'de aylık 9 bin TL kira ödeyerek kaldığı stüdyo dairenin içerisini video kayda aldı.
Hayli küçük olduğu görülen evde yatak ve mutfak tezgahının karşılıklı olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, evin kirasının çok fazla olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı - Son Dakika