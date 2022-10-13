Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı

Türkiye'de son dönemde hızlı şekilde artan enflasyon, en fazla konut sektörünü etkiledi. Evlerin kiraları bir anda iki, hatta üç katına çıktı.

STÜDYO DAİREYİ GEZDİLER

Sosyal medyada video üreten Muhammet Ali Sarı adlı genç, önceden anlaştığı genç kızın Küçükçekmece'de aylık 9 bin TL kira ödeyerek kaldığı stüdyo dairenin içerisini video kayda aldı.

MUTFAK VE YATAK AYNI YERDE

Hayli küçük olduğu görülen evde yatak ve mutfak tezgahının karşılıklı olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, evin kirasının çok fazla olduğunu dile getirdi.