Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı

13.10.2022 11:14

Genç bir kızın ayda 9 bin liraya kiraladığı ev sosyal medyada paylaşıldı. Çok küçük olduğu görülen ev şaşkınlığa neden oldu.

Türkiye'de son dönemde hızlı şekilde artan enflasyon, en fazla konut sektörünü etkiledi. Evlerin kiraları bir anda iki, hatta üç katına çıktı.

STÜDYO DAİREYİ GEZDİLER

Sosyal medyada video üreten Muhammet Ali Sarı adlı genç, önceden anlaştığı genç kızın Küçükçekmece'de aylık 9 bin TL kira ödeyerek kaldığı stüdyo dairenin içerisini video kayda aldı.

MUTFAK VE YATAK AYNI YERDE

Hayli küçük olduğu görülen evde yatak ve mutfak tezgahının karşılıklı olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, evin kirasının çok fazla olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR (1)
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Kiralık Daire, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı - Son Dakika
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