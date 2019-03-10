Genç Birlik'in 25. Şubesi Elazığ'da

Genç Birlik'in 25. şubesi Elazığ'da açıldı.

Genç Birlik'in 25. şubesi Elazığ'da açıldı.



Bir otelde düzenlenen programda konuşan Birlik Vakfı Elazığ Şubesi Başkanı Eray Şimşek, vakfın ülkenin müreffeh ulaşması için üzerine düşeni yapma gayretinde olacağını söyledi.



Birlik Vakfı'nın 54 ilde şubesinin bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Elazığ teşkilatı olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi, şehrimizdeki vatandaşlar için çalışmalarda, projelerde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.





Genç Birlik Elazığ Şube Başkanı Talha Kayalı ise 24 ilde Genç Birlik Şubesinin olduğunu, 25 il olarak Elazığ'da faaliyet göstereceklerini dile getirerek, "Milli ve manevi değerleri olan tüm gençliği birleştirici, yapıcı bir anlayışla kucaklıyoruz. Bu bilinç ile ülkenin gelişmesine katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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