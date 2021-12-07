Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Ankara'da bisikletiyle eve giderken alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir aracın altında kalarak ölen Umut Gündüz'ün ölümüne ilişkin davada sanık Çağdaş Ş.'nin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gündüz'ün aile yakınları, avukatları ve tutuksuz yargılanan sanık Çağdaş Ş. katıldı.

Umut Gündüz, Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken 15 Temmuz 2020 tarihinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. durmayıp yola devam etmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Duruşmada söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, bu durumda kaçma şüphesinin oluşabileceğini beyan ederek sanık Çağdaş Ş.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanları değerlendiren mahkeme, talepleri reddederek sanığa verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaayı okuyan duruşma savcısı, Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanık Çağdaş Ş.'nin 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savunma için süre talep eden sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi. - ANKARA