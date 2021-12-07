Üye Girişi
Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

07.12.2021 11:45
Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da bisikletiyle eve giderken alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir aracın altında kalarak ölen Umut Gündüz'ün ölümüne ilişkin davada sanık Çağdaş Ş.'nin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da bisikletiyle eve giderken alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir aracın altında kalarak ölen Umut Gündüz'ün ölümüne ilişkin davada sanık Çağdaş Ş.'nin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gündüz'ün aile yakınları, avukatları ve tutuksuz yargılanan sanık Çağdaş Ş. katıldı.

Umut Gündüz, Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken 15 Temmuz 2020 tarihinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. durmayıp yola devam etmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Duruşmada söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, bu durumda kaçma şüphesinin oluşabileceğini beyan ederek sanık Çağdaş Ş.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanları değerlendiren mahkeme, talepleri reddederek sanığa verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaayı okuyan duruşma savcısı, Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanık Çağdaş Ş.'nin 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savunma için süre talep eden sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi. - ANKARA

15 Temmuz, Eryaman, Ankara, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı 11:53 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor 11:46 Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:45 Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
11:39 Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı
11:38 Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?
11:36 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!
11:33 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!
Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı         
11:54
Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi         
11:49
"Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş         
11:42
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: Genç bisikletçinin ölümüne sebep olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement