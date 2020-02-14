Genç boksör Çiğse Demir, hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışıyor

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çiğse Demir'in hayallerini olimpiyat şampiyonluğu ve dünyaca ünlü bir sporcu olmak süslüyor.

Çankırı'da 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonada üst minik kızlar 46 kiloda mücadele eden Çiğse Demir (15), rakiplerini bir bir geçerek altın madalya kazandı ve ilk kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek milli takım kampına davet edilen genç sporcu, bu yıl İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Arkadaşlarımın teşvikiyle bu spora başladım

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Çiğse Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa arkadaşlarının teşvikiyle 3 yıl önce başladığını söyledi.

Zamanla boksu sevdiğini ve hızla yol katettiğini vurgulayan Çiğse Demir, Giresun'da düzenlenen şampiyonalarda birincilikler elde ettiğini belirtti.

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya almayı başardığını dile getiren Demir, bunun haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

"Büyük hayallerimin peşindeyim"

Çiğse Demir, büyük hayallerinin bulunduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çok çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önceliğim Avrupa şampiyonluğu. Daha sonra ise dünya şampiyonluğu ve 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Boksta dünyaca ünlü bir sporcu olmak için çok çalışıyorum."

Akar: "Yetenekli ve gelecek vadeden bir sporcu"

Antrenör Şenol Akar ise Çiğse Demir'in çok yetenekli ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirtti.

Demir'in milli takım kampına davet edildiğini ve yıl içerisinde İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını aktaran Akar, "Kendisine inanıyorum. Çok yetenekli ve gelecek vadeden bir sporcu. Bu ay içerisinde düzenlenecek milli takım kampına katılacak. Öncelikli hedefimiz Avrupa şampiyonluğu." diye konuştu.

Akar, Çiğse Demir'in Türkiye adına birçok başarıya imza atacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha yolun çok başında. Önünde uzun, zorlu bir süreç var. Çok çalışarak önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Giresun ve Türkiye'nin haklı gururu olacaktır."