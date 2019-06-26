Son Dakika Haberleri: Genç boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor
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Genç boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

18 dakika önce

Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor.

Genç boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor, System.String[]
Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Naci Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinden sporcunun yer aldığı kamp öncesinde Moldova'da katıldıkları turnuvayı, takım halinde şampiyon tamamladıklarını söyledi.
İlk etap kampının 4 Temmuz'da sona ereceğini bildiren Oral, şöyle konuştu:
"İlk etabı toplanma ve güç kampı olarak nitelendiriyoruz. İlk etaptaki kampımızda kiloları oturtmak, ikinci etaptaki kampımızda yurt dışı turnuvalara hazırlanmak için çalışacağız. Üçüncü etap kampımızda ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımızı yoğunlaştıracağız. Avrupa Şampiyonası'na hazır, dinamik bir şekilde gidip, başarı kazanmak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Avrupa, Kastamonu, Spor
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