Genç Boksörün Feci Sonu

Genç boksörün feci sonu Beş yıldızlı bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki amatör boksör, elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybetti Gencin cenazesini, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi aldı Ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı Genç...

Genç boksörün feci sonu

Beş yıldızlı bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki amatör boksör, elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybetti

Gencin cenazesini, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi aldı

Ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

Genç boksörden geriye kardeşi ve rakipleriyle yaptığı müsabaka görüntüleri kaldı



ANTALYA - Antalya'da bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Gencin cenazesini devamlı antrenman yaptığı kardeşi aldı.

Olay, dün öğlen saatlerin hastaneye kaldırıldı. Ancak genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

Çelikkıran'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları almaya geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen kardeş Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Dizide figüran olarak rol aldı

Öte yandan, Çelikkıran'ın Alanya'da çekilen Yüzleşme dizisinde figüran olarak rol aldığı öğrenildi. Tayfun Çelikkıran'dan geriye ise, kardeşi ve rakipleriyle yaptığı boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.

Genç boksörün cenazesi Alanya Çıplaklı Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına kondu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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