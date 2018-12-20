Genç Çağla'nın Vasiyeti Ağlattı: "Anne Mezarımı Çiçeksiz Bırakma"
12 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, doğuştan genetik bir hastalık olan Kistik Fibrozis sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağla Türkmen'in, durumunun kötüleştiğini anlayarak ölmeden önce annesine "Anne mezarımı çiçeksiz bırakma güzel olsun" dediği öğrenildi.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde, doğuştan genetik bir hastalık olan Kistik Fibrozis sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağla Türkmen'in, durumunun kötüleştiğini anlayarak ölmeden önce annesine "Anne
mezarımı çiçeksiz bırakma güzel olsun" dediği öğrenildi.
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Çağla Türkmen doğuştan genetik bir hastalık olan Kistik Fibrozis hastalığına yakalandı.
Yıllarca İstanbul
ve İzmir
'de tedavi gören Çağla Türkmen'in son zamanlarda durumu ağırlaştı. Hastaneye son yattığında doktoru Çağla'nın 5 kilo alması gerektiğini, kilo alımının ardından organ nakli yapılabileceğini söyledi. Çağla bu süreçte sadece 1,5 kilo alabildi. Ardından Çağla Türkmen aldığı 1,5 kiloyu da verince durumu ağırlaştı. Lise öğrencisi genç Çağla dün gece saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çağla Türkmen gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi. Genç
Çağla'nın durumunun kötüleştiğini anlayarak ölmeden önce annesine "Anne mezarımı çiçeksiz bırakma güzel olsun" dediği öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:05 Kaynak: İHA
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