Genç çevirmenler AB yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç çevirmenler AB yolunda - Son Dakika

Genç çevirmenler AB yolunda

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 'Genç Çevirmenler' yarışmasının 10'uncusu 11 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 'Genç Çevirmenler' yarışmasının 10'uncusu 11 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek.


Avrupa Birliği Başkanlığı, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl 'Genç Çevirmenler Yarışması' düzenliyor. Yarışmaya üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabiliyor. Bu güne kadar toplam bin 42 öğrencinin katıldığı Genç Çevirmenler Yarışması'nın 10'uncusu, 11 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. Yarışmaya çeviri eğitimi veren 24 üniversiteden 56'sı İngilizce, 18'i Almanca, 22'si Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 96 öğrenci katılacak. Yarışmada İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından verilecek. Yarışmada birinci olan genç çevirmenler, Brüksel'de yerleşik AB kurumlarının çeviri birimlerini ziyaretle ödüllendirilecek. - ANKARA

Avrupa Birliği, İstanbul, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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