Son Dakika Haberleri: Genç Çevre Mühendisleri projelerini sergiledi

Genç Çevre Mühendisleri projelerini sergiledi

11 saat önce

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri düzenledikleri sergide projelerini tanıttı.

Genç Çevre Mühendisleri projelerini sergiledi, System.String[]
Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri düzenledikleri sergide projelerini tanıttı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen sergide 23 poster, 4 maket ile toplamda 27 proje sergilendi. Yoğun katılımın olduğu sergide geleceğin mühendis adaylarının danışmanları ile birlikte hazırladıkları projeler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Sergiyi ziyaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral, öğrenciler ile tek tek ilgilenerek projeleri hakkında bilgi aldı.

Bu tür faaliyetlerin öğrenciler açısından önemine değinen Rektör Uzun, geleceğin mühendislerinin en iyi şekilde yetişmelerine büyük gayret gösterdiklerini belirtti. Rektör Uzun, "Mühendislik eğitimi teori ve pratiğin ciddi anlamda kesiştiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerimizin derslerde gördükleri eğitimi pratiğe dökerek hazırladıkları bu projelerin kendilerine çok değerli tecrübeler kattığına inanıyorum. Proje sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen ve öğrencilerimize danışmanlık yapan tüm hocalarımızı can-ı gönülden kutluyorum" dedi.

Proje sergisi katılım belgelerinin dağıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:18 Kaynak: İHA
Güncel
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