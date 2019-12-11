Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması - Son Dakika Dünya

Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

6 saat önce

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı

Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması, System.String[]

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşarak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı.


Bazı ülkelerin küresel ısınmayı kendi lehlerine fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyen Thunberg, "Bence en büyük tehlike bu konuda adım atmamak değil, en büyük tehlike siyasetçilerin ve CEO'ların akıllı muhasebecilik ve yaratıcı reklamcılık haricinde hiçbir şey yapmamalarına rağmen sanki bir şeyler yapıyormuş gibi göstermesidir" dedi.

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Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:01 
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