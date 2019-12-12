Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması - Son Dakika Dünya

Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

6 saat önce

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews.

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İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews

Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:21 
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