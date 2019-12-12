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Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması
6 saat önce
İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews.
İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:21
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