Genç çift balonlar eşliğinde harmandalı oynadı
1 saat önce
Aydın'dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya'ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
'dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya
'ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü. Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonlarıyla birlikte gelin damat fotoğrafı çektirmek için Aydın'dan gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çifti balonlar eşliğinde harmandalı oynamak istedi. Fotoğrafçı Alper Özcan
ise genç çiftin bu isteğini kırmayarak harmandalı müziği açtı. Genç
çift balonlar eşliğinde oynamaya başladı. Genç çiftin balonlar eşliğinde harmandalı oynadığını gören yerli ve yabancı turistler genç çifte büyük ilgi gösterdi. - NEVŞEHİR
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