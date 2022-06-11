Genç çift deredeyken bir anda ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu, kız büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Genç çift deredeyken bir anda ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu, kız büyük korku yaşadı

11.06.2022 09:56

Derede arkadaşlarıyla eğlenen genç çift, suda oldukları sırada bir anda önlerinden ok gibi geçen yılan nedeniyle panik yaşadı. Genç kızın korkusu ise sözlerine yansıdı.

Arkadaşlarıyla birlikte dereye eğlenmeye giden gençler, hayatları boyu unutamayacakları bir olaya şahit oldu. Genç çiftin eğlenceli anlarını ölümsüzleştirmek için arkadaşlarına poz verdiği sırada hızla bir yılan kendilerine doğru yaklaştı.

UYARIDA BULUNDU

Bu sırada genç adam, yılanın geçtiğini fark ederek hem sevgilisine hem de arkadaşına uyarıda bulundu. Fakat yılan çok hızlı bir şekilde kıyıya doğru ilerledi.

PANİK VE KORKU YAŞADILAR

Genç kız, yılandan haberdar olmasının ardından erkek arkadaşına "Çıkalım" derken, kıyıdaki elinde telefonla video geçen bir diğer genç ise üzerine doğru gelen yılandan son anda sıyrıldı.

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Son Dakika Yaşam Genç çift deredeyken bir anda ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu, kız büyük korku yaşadı - Son Dakika


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