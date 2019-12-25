Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor

6 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan örtü altı işletmesini ziyaret etti.

Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan örtü altı işletmesini ziyaret etti.

Özel, Kızılcıkdere köyünde projeden yararlanarak tesis kuran Bahar Atkan'ı ziyaret ederek serada incelemede bulundu.

Atkan'ın istek ve sıkıntılarını dinleyen Özel, kadın girişimcileri önemsediklerini belirtti.

Kadınların iş hayatına katılımlarının artması için çaba harcadıklarını ifade eden Özel, proje ile eşi Kemal Atkan ile birlikte üretim yaparak ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Kadınların başaramayacağı ve üstesinden gelemeyeceği hiç bir işin olmadığını aktaran Özel, "Doğru kişiler ve doğru işler ile neler yapılabileceğine örnek bir işletme. Burada örtü altı marul, taze soğan, lahana, karnabahar ve pırasa gibi ürünler yetişiyor. Bu işletmelerin yaygınlaşması ve tarımsal üretim faaliyetlerine katılacak gençlere her zaman desteğimiz tamdır. Gençler üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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