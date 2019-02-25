Genç Çiftçi Akademisi ilk mezunlarını verdi
1 saat önce
Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçli çiftçiler yetiştirmek amacıyla Bursa'da da başlatılan Genç Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki ilk dönemi tamamlandı.
Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçli çiftçiler yetiştirmek amacıyla Bursa
'da da başlatılan Genç
Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi
'ndeki ilk dönemi tamamlandı. Mezunlar diplomalarını alırken, yeni dönem öğrencileri de eğitimlere başlamanın heyecanını yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15
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