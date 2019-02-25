Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçi Akademisi ilk mezunlarını verdi

Genç Çiftçi Akademisi ilk mezunlarını verdi

1 saat önce

Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçli çiftçiler yetiştirmek amacıyla Bursa'da da başlatılan Genç Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki ilk dönemi tamamlandı.

Genç Çiftçi Akademisi ilk mezunlarını verdi, System.String[]
Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçli çiftçiler yetiştirmek amacıyla Bursa'da da başlatılan Genç Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki ilk dönemi tamamlandı. Mezunlar diplomalarını alırken, yeni dönem öğrencileri de eğitimlere başlamanın heyecanını yaşadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15 

Uludağ Üniversitesi, Genç, Ekonomi
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