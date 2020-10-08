Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu - Son Dakika

Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu

08.10.2020 16:19
Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu, System.String[]

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş arasındaki gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin...

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş arasındaki gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin yapılan hibe desteği ile hayat bulan gençlerin başarılarını yerinde görmek amacıyla İl Müdürü Mustafa Şahin ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer tarafından proje uygulama alanları ziyaret edildi.

Yeşilhisar ilçesi Derbentbaşı Mahallesinde Mustafa Baysız ve İsmail Çayır'a ait olan iki ayrı işletmeye yapılan ziyarette destekten yararlanan gençler "farklı şehirlerde düşük ücretli olarak çalışırken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen genç çiftçi desteğinden yararlanmak için doğduğumuz il olan Kayseri'ye dönmeye karar verdik ve başvurumuzu yaptık. 2018 yılında Başvurumuz uygun bulunarak bizlere 32 dişi 2 erkek olmak üzere 34 baş koyun verildi. Yapmış olduğumuz işin bilincine vararak hayvanlarımızı köyümüzün meralarında bakım ve beslemeye aldık ve bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede koyun sayımızı yaklaşık üç katına çıkararak sürü sahibi olduk. Devletimizin vermiş olduğu destek bizlerin hayata umutla bakmamızı sağladı, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve koyunculuğun emin ellerde olduğunu ifade ediyoruz" dediler.

Ziyaret sırasında bir süre incelemelerde bulunarak gördüğü durumdan memnun olduğunu belirten İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle kentten köye dönüş cazip hale geliyor. Bakanlığımızda kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer verilirken tarım öncelikli gelişme alanları içerisinde gösteriliyor. Belde ve köylerde yaşamayı tercih eden gençlerin sayısındaki artışın sağlanarak tarımın sürdürülebilir bir durumda gelecek nesillere aktarılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2016-2018 yılları arasında ilimizde 523 gencin köyde kalıp tarıma gönül vermek amacıyla yapmış oldukları talep değerlendirilmiş ve genç çiftçi hibe desteği kapsamında 15 milyon 690 bin TL hibe verilmiştir. Ziyaret ettiğimiz gençlerimizde bu desteklemenin ne kadar yerinde olduğunu, bizlere başarmış oldukları işlerle kanıtlamış durumdalar. Geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin ise gençlerin ellerinde olduğunu ifade ederek başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu
Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu
Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu
Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu
Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu

Mustafa Şahin, Kayseri, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Merkez Bankası'nın rezervleri 121 milyon dolar arttı! İşte kasadaki miktar Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt         
15:55
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti         
14:59
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı         
13:56
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 17:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Çiftçi Desteği Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei