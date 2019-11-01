Son Dakika Haberleri: Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldı
Son Dakika Güncel Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldı

Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldı

6 saat önce

Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldıAKSARAY'da patates tarlasındaki trafonun kablolarını çalınmaması için söken çiftçi Onur Gültekin (19), elektrik akımını kapılıp, yaralandı.

Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldı

AKSARAY'da patates tarlasındaki trafonun kablolarını çalınmaması için söken çiftçi Onur Gültekin (19), elektrik akımını kapılıp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Onur Gültekin ve ağabeyi Emrah Gültekin, tarlaya gidip yetiştirdikleri patatesin hasadını yaptı. Onur Gültekin, sulamada kullandıkları trafonun kablolarını, çalınmaması için sökmek isterken elektrik akımına kapılıp, yaralandı. Ağabeyinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Genç çiftçi, elektrik akımına kapıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:56 Kaynak: DHA
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