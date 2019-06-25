Genç Çiftçi Projesi

Ayvacık
ilçesinde "Genç
Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 üreticiye 136 koyun teslim edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan proje çerçevesinde Hüseyinfakı köyünde küçükbaş hayvan dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, AK Parti
İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin
, İl Genel Meclisi Üyesi Turan Tumay ve genç çiftçiler ile aileleri katıldı.
Kura çekimiyle, hak sahibi 4 çiftçiye 136 koyun teslim edildi.
Karadağ, proje kapsamında hibe koyunları alan çiftçilere uyarılarda bulunarak, bakımları hakkında bilgi verdi.