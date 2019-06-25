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Genç Çiftçi Projesi

19 dakika önce

Ayvacık ilçesinde "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 üreticiye 136 koyun teslim edildi.

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Ayvacık ilçesinde "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 üreticiye 136 koyun teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan proje çerçevesinde Hüseyinfakı köyünde küçükbaş hayvan dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Turan Tumay ve genç çiftçiler ile aileleri katıldı.
Kura çekimiyle, hak sahibi 4 çiftçiye 136 koyun teslim edildi.

Karadağ, proje kapsamında hibe koyunları alan çiftçilere uyarılarda bulunarak, bakımları hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Ayvacık, Genç, Ekonomi
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