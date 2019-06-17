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"Genç Çiftçi Projesi" ile hayata tutunuyor

56 dakika önce

Kırıkkale'de konuşma güçlüğü çeken genç, devlet desteğiyle hibe aldığı büyükbaş hayvanların bakımlarını babasıyla yaparak hayata daha sıkı tutunuyor.

Kırıkkale'de konuşma güçlüğü çeken genç, devlet desteğiyle hibe aldığı büyükbaş hayvanların bakımlarını babasıyla yaparak hayata daha sıkı tutunuyor.
Merkeze bağlı Hacılar beldesinde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Seda Altıntaş'a 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" desteğiyle 6 büyükbaş hayvan hibe edildi.
İki yıl içerisinde aldığı hayvanlardan 5 de buzağı elde eden Altıntaş, babasıyla hem hayvanların bakımını yapıyor hem de hayata daha sıkı tutunuyor.
Konuşma güçlüğü çeken Seda Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini belirterek, desteklerden dolayı devlete teşekkür etti.
Baba Yakup Altıntaş ise 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında devletin Seda'ya 6 büyükbaş hayvan verdiğini anlatarak, iki yıldır hayvanlara baktıklarını ve en iyi şekilde yetiştirdiklerini ifade etti.
Birinci yavruları aldıklarını, ikinci yavruları da bu yıl beklediklerini aktaran Altıntaş, şöyle konuştu:
"Devletimiz var olsun, kızım gibi genç çiftçileri düşünüp onlara destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hayvanlarımız ilk geldiğinde biraz küçüktü ama bunlar bizim malımız olduğu için iyi baktık. En iyi şekilde yetiştirdik. İyi bakmamızın neticesinde yavru aldık. Nasip olursa ikinci yavruları da alacağız. Yine devletimize çok teşekkür ediyorum. Seda kızımız kendisini ifade etmekte biraz güçlük çekiyor ama hayvanlar onun için de iyi oluyor. Gelip onlarla uğraşıyor, birlikte bakımını yapıyoruz. Bu anlamda kendisine de bir terapi etkisi oldu."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Kırıkkale, Altıntaş, Genç
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