Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçi Projesi ile Hayatı Değişti

Genç Çiftçi Projesi ile Hayatı Değişti

29 dakika önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ile birlikte Oğulpaşa köyünde faaliyet gösteren istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Genç Çiftçi Projesi ile Hayatı Değişti, System.String[]
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ile birlikte Oğulpaşa köyünde faaliyet gösteren istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

İl Müdürü Yoldaş genç çiftçileri üretime teşvik ettiklerini dile getirdi. Ardından bir açıklamada bulunan, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında ilimizde de genç çiftçilerimizi üretime teşvik ediyoruz. Bu çiftçilerimizden biri de 'Genç Çiftçi Projesi' programından yararlanan Kadir Poyraz kardeşimizdir. Kendisi 150 metrekare alanda istiridye mantarı üretim tesisini kurarak faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. Bakanlık olarak uyguladığımız projelerde üreten çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bölgemize ve gençlerimize örnek olacak bu çalışmayı hayat geçirdiği için kendisini kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Yavuz ise, üretici Kadir Poyraz'dan mantar yetiştiriciliği hakkında bilgi alırken girişimci insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. İstiridye mantarının ilçede yaygınlaşmasını istediklerini belirten Kaymakam Yavuz, "Bu proje ilçemiz için çok güzel bir örnek oldu. Kendisi burada oldukça kaliteli mantarları üretmeyi başarmış bir kardeşimiz. Bizler de kendisine destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Genç çiftçi ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Bilecik, Genç, Yaşam
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