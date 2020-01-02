Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine başladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan Hediye Başar kurduğu Mantar Üretim Tesisi ile iş sahibi oldu.



Bozdoğan Örmepınar Mahallesi'de oturan Hediye Başar, 2018 yılında aldığı Genç Çiftçi Projesi desteği ile istiridye mantarı üretimine başladı. Örmepınar Mahallesi'nde kurduğu tesiste üretime başlayan Başar, üretimin gayet iyi gittiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesin"den faydalanarak üretim tesisimi kurdum, üretimim şimdilik çok iyi gidiyor, ileri ki dönemde tesisimi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.



Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, projeden faydalanan Başar'ın üretim tesisini ziyaret ederek, gerçekleştirilen üretim hakkında bilgi aldı. - AYDIN