Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Bin 360 Adet Koyun Dağıtıldı

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Bin 360 Adet Koyun Dağıtıldı

42 dakika önce

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında bin 360 adet koyun dağıtıldı.

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Bin 360 Adet Koyun Dağıtıldı, System.String[]
Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında bin 360 adet koyun dağıtıldı.

Kilis İl Tarım ve Orman Bakanı Müdürü Songül Kadıoğlu, Çiftçiler ile üreticilere desteklerinin sürdüğünü ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi 2018 yılı Uygulamaları kapsamında: Kilis Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerimizdeki koyunculuk projesinden yararlanmaya hak kazanan 40 genç çiftçimize, bin 360 adet koyun dağıtımı yapıldı" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Kilis, Genç, Güncel
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