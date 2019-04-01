Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Bin 360 Adet Koyun Dağıtıldı
42 dakika önce
Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında bin 360 adet koyun dağıtıldı.
Kilis
'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Genç
Çiftçi Projesi kapsamında bin 360 adet koyun dağıtıldı.
Kilis İl Tarım ve Orman Bakanı
Müdürü Songül Kadıoğlu
, Çiftçiler ile üreticilere desteklerinin sürdüğünü ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi 2018 yılı Uygulamaları kapsamında: Kilis Merkez
, Elbeyli
, Musabeyli
ve Polateli
ilçelerimizdeki koyunculuk projesinden yararlanmaya hak kazanan 40 genç çiftçimize, bin 360 adet koyun dağıtımı yapıldı" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
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