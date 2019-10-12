Genç Çiftçi Projesi memleketinde kalmasını sağladı

Kentsel dönüşüm nedeniyle birkaç yıllığına İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Ali Yılmaz, burada tanıştığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında arıcılığa başladı.

İstanbul'da yapı malzemeleri sektöründe pazarlamacı olarak görev yapan Ali Yılmaz, yaşadıkları evin kentsel dönüşüme girmesi dolayısıyla ailesiyle geçici bir süreliğine memleketi Kastamonu'ya geldi.

Bu sürede Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün arı yetiştiriciliği kursuna katılan Yılmaz, burada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Genç Çiftçi Projesi'ni öğrendi.

Projeye başvurarak 30 bin lira değerinde 40 kovan arı ile arı malzemesi alan Yılmaz, arıcılık yapmaya başlayarak İstanbul'a gitmekten vazgeçti.

Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında kentsel dönüşüm dolayısıyla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

Kastamonu'da boş durmamak için birkaç iş denediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümün tamamlanması için bize 2 yıl süre verdiler. O sürede yaşadığımız yer yenilenecekti. Biz de 'Kastamonu'da bu süreyi değerlendirelim' dedik. O süre zarfından merakımdan dolayı arıcılık kursuna başladım. Bu kurs devam ederken, Genç Çiftçi Projesi'ni öğrendim. Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdum ve bana destek çıktı. Bu vesileyle arıcılığa başlamış oldum."

Kendi markasını oluşturdu

Yılmaz, arıcılığa küçük bir bütçeyle başladığını belirterek, 40 olan kovan sayısını 75'e kadar çıkardığını dile getirdi.

Üç çeşit bal ürettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kestane balı, orman gülü balı (deli bal) ve kekik balı üretiyorum. Gezici arıcılık yapıyorum. Sahil ilçelerimizdeki kestane ormanlarında kestane balı, Küre'nin yüksek yaylalarında kekik balı ve Bozkurt'un yüksek kesimlerinde orman gülü balı üretiyorum. Bir süre sonra da kendi markamı oluşturdum. İsmimde dolayı Ali Baba Arı Çiftliği olarak bir marka yaptık. Ürünlerimi genelde Kastamonu ve çevresine satıyorum. Sosyal medya üzerinden diğer iller ve yurt dışına satış yapıyorum."

İstanbul'un şartlarının zor olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kastamonu'da İstanbul'un stresinden, sıkıntısından uzak, doğal bir yaşam gördük. Geçici olarak gelmiştik ama devletimizin çiftçilere verdiği desteği gördük. Burada daha güzel bir yaşam kuracağımızı düşünüp Kastamonu'ya temelli yerleştik." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman da, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaşları 18 ile 40 arasındaki 807 çiftçiye destek verdiklerini anlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 24 milyon lira destekleme verdiklerini bildiren Yaman, "Arıcılık konusuna baktığımızda 130 çiftçiye 40'ar kovandan 5 bin 200 arılı kovan verdik. Bu proje sayesinde büyükşehirlerden ilimize geri dönenler oldu ya da ilimizden göç etmek isteyenler vazgeçerek, köyünde tarımla uğraşmaya devam etti. Ali bey de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.