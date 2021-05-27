Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ordulu kadınlar arıcılık yapıyor - Son Dakika

Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ordulu kadınlar arıcılık yapıyor

27.05.2021 12:38
Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ordulu kadınlar arıcılık yapıyor, System.String[]

Ordu'da yaşayan 58 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı arı kovanlarının sayısını her geçen yıl artırarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ordu'da yaşayan 58 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı arı kovanlarının sayısını her geçen yıl artırarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 3 bin 500 arıcının olduğunu, son yıllarda bakanlığın projesi sayesinde kadın arıcı sayısının da arttığını söyledi.

Ordu'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında 58 kişi kadın çiftçinin desteklendiğini ifade eden Yılmaz, kadınların çoğunun aldığı arıları çoğaltmayı başardığını, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, 58 genç çiftçiye, 40'ar kovandan 2 bin 320 adet kovan verdiklerini bildirdi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de kadın çiftçilerin büyük bir hevesle bu işe sarıldığını kaydederek, "Girişimci kadınların başarısı bizleri de mutlu ediyor. Bizler kadın arıcı sayısının mutlaka artmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçi, projenin hedefine ulaştığını, hibe alanlara bu projenin çok güzel bir kazanç kapısı olduğunu sözlerine ekledi.

Gürgentepe ilçesi Hasancık Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki ev hanımı Melek Ceylan da 2018 yılında aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başvurusu kısa sürede onaylanan Ceylan, 30 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında ilk etapta 40 kovan alan Ceylan, aradan geçen sürede kendisini bu alanda geliştirerek kovan sayısını 100'e çıkardı.

Proje sayesinde arıcılıkla tanışan Ceylan, bu sayede yıllık yaklaşık 2 ton bal üretirken, evine de ekonomik katkı sunmaya başladı.

Ceylan, arıcılıkla ilgilenmeye başladıktan sonra oldukça mutlu olduğunu belirterek, kendisine bu desteği veren kurumlara teşekkür etti.

Her gün düzenli şekilde arılarıyla ilgilendiğini aktaran Ceylan, imkanlar el verdiği sürece kovan sayısını artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ceylan, 100 kovanda çiçek balının yanı sıra kestane balı ürettiklerini söyledi.

Arıcılık sayesinde evinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Ceylan, "Devletimizin verdiği bu imkanla aile bütçemize büyük katkı sunduk. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

Ev hanımlarına çağrıda bulunan Ceylan, "Bu gibi projeler onlar için çok büyük bir avantaj. Kendilerine mutlaka öneriyorum." diye konuştu.

Çiftçi, Tarım, Kovan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ordulu kadınlar arıcılık yapıyor - Son Dakika


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