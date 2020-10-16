'Genç Çiftçi' projesi sayesinde 160 koyunluk sürüsü oldu - Son Dakika

'Genç Çiftçi' projesi sayesinde 160 koyunluk sürüsü oldu

ANKARA'da aşçılık yaptığı firmadan ayrılarak memleketi Kayseri 'ye gelen İsmail Çayır (33), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurarak, 34 koyunla başladığı hayvancılık serüveninde bu sayıyı 160'a çıkardı. Çayır, "Koyunlarıma 2 yıl çocuk gibi bakarak, koyun sayımı 160'a çıkardım" dedi.Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan İsmail Çayır, 10 yıl önce köyünden ayrılarak çalışmak için Ankara 'ya gitti. Başkentte, lokanta ve restoranda aşçılık yapan Çayır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesini öğrendi. 2 yıl önce Ankara'dan memleketine dönen Çayır, projeye başvurdu. Bakanlığın incelemelerinin ardından 2018 yılında İsmail Çayır'a 34 anaç koyun verildi. Çayır, 2 yılda 34 olan koyun sayısını 160'a çıkardı. Çayır'ın en büyük hedefi ise, bu sayıyı 500'e çıkarmak.'KOYUNLARA 2 YIL ÇOCUK GİBİ BAKTIM'

Çayır, Ankara'da uzun yıllar aşçılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Ankara'da ilanlarda gördüğüm 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum. Proje başvurusu için bir miktar para isteniyordu. Bu paranın bir miktarını kendim toplarken, 200 TL'yi de borç aldım. Yaptığım proje başvuru kabul edildi. 34 anaç koyun teslim edildi. Ben de Yeşilhisar Derebaşı köyümde koyunlarıma 2 yıl çocuk gibi bakarak koyun sayımı 160'a çıkardım. İnşallah koyun sayısını 500'e çıkarmak ve kendi yem bitkimi üretmek en büyük hedefim. Devletimizden Allah razı olsun. Bizleri hem iş ve hem de sürü sahibi yaptı. Koyunlarımı sayısı artınca da başvuru için aldığım borcu da ödedim" diye konuştu.