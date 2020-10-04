"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu - Son Dakika

"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Tahsin Yürür, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak aldığı 37 koyun sayısını 4 yılda 300'e çıkardı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Tahsin Yürür, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak aldığı 37 koyun sayısını 4 yılda 300'e çıkardı.

35 yaşındaki Yürür, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için 2016 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Yapılan araştırmanın ardından 37 koyun almaya hak kazanan Yürür, 4 yıl içinde koyunlarının sayısını 300'e çıkarmayı başardı.

Yürür, AA muhabirine, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendisine 35 erkek ile 2 dişi koyun verildiğini söyledi.

Zamanla koyunlarının çoğaldığını belirten Yürür, geçen yıl da proje kapsamında aldığı kredi desteğiyle sürüsünü büyüttüğünü anlattı.

İşlerinin gayet güzel ve başarılı şekilde ilerlediğini dile getiren Yürür, şöyle devam etti:

"Yıllarca büyükbaş hayvancılık yaptım. Ailem bu konuda tecrübem olduğu için büyükbaş hayvancılığa devam etmemi istiyordu. Hiç küçükbaş hayvan bakmadım. 'Acaba bakabilir miyim, başarabilir miyim?' diye endişelerim vardı. Sonra öğrendim her şeyi. Bu rakamlara gelmeyi hayal etmiyordum. Bu kadar çabuk olacağını düşünemiyorduk. 3-4 yıl gibi sürede bu sayıya gelmek büyük başarı."

Yürür, küçükbaş hayvancılığa başlamasına kendisini arkadaşlarının ikna ettiğini anlatarak, "Büyükbaş hayvancılığa göre karı daha fazla, bakımı daha masrafsız oluyor. Bunu başarırsın.' dediler. Bu işe arkadaşlarımın tavsiyesi ile girdim. Gayet memnunum. Herkese öneririm. İyi ki de girmişim diyorum." diye konuştu.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar da Tahsin Yürür'ün Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp başarılı olduğunu belirterek, "Biz de gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Her zaman çiftçimizin yanındayız. İlçemizde 20 bin küçükbaş hayvanımız var." dedi.

Genç Çiftçi Projesi sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu
Genç Çiftçi Projesi sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu
Genç Çiftçi Projesi sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu
Genç Çiftçi Projesi sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Genç Çiftçi Projesi' sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu - Son Dakika Ekonomi

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