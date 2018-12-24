Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında hayata geçirdiği Genç Çiftçi Projesi ile İznik- Osmaneli sınırında kurduğu Mantar Üretim Tesisi ile hayatı değişen Kadir Poyraz'ı (28) İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ziyaret ederek tebrik etti.

SIFIR KİMYASAL, FUL OTOMASYON ÜRETİM

2016 yılında Genç Çiftçi Projesi ile hayata geçirdiği tesis hakkında İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'a bilgi veren Kadir Poyraz (28) açıklamasında "2016 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında hayata geçirdiğim Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaklaşık 150 metrekarelik bir kapalı alan içerisinde üretimlerimize başladık. Kurduğumuz sistem ile tek seferde 13 ton tohum ile üretime başlıyoruz. Senede 4 kez tohumları yenileyerek her yenileme süresi arasında yaklaşık 4 ton mantar topluyoruz. Bu da senede yaklaşık 16 ton gibi bir rakam ediyor. Tesisimiz klima sisteminden, buhar ve su püskürtmesine kadar, ışık ve ısı sisteminden elektronik sistemine kadar tamamen otomatiktir. Tohumların büyüdüğü her bir komposto içerisi tamamen doğaldır. Hiç bir kimyasal ilaçlamaya maruz kalmadan üretilen mantarlarımızın bulunduğu tesisimiz bölgemizde tek olma özelliği de taşımaktadır. Ben tesisimizi ziyarete gelen İznik Belediye Başkanımız Sayın Osman Sargın'a da teşekkür ediyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da açıklamasında "Değerli kardeşimizi bugün hem tebrik etmek hem de gençlerimizi devletimizin bu desteğine teşvik etmek amacıyla ziyaret ettik. Bölgemize ve gençlerimize örnek olacak bu çalışmayı hayata geçiren kardeşimizi kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.