'Genç Çiftçi' projesiyle köyüne döndü - Son Dakika

'Genç Çiftçi' projesiyle köyüne döndü

YILLARCA Samsun'da yaşayan Kemal Sağdıç (34), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesinden aldığı destekle Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'ne dönerek seracılığa başladı. Organik olarak ürettiği domates ve salatayı bakanlığın kurduğu dijital pazarda satışa sunan Kemal Sağdıç, gençleri tarımla uğraşmaya davet etti.

Olur İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yıllar önce Samsun'a göç etmesi sebebiyle burada doğup büyüyen Kemal Sağdıç, yaklaşık 10 yıl önce merak ettiği babaocağına geri döndü. Köprübaşı Mahallesi'ndeki evini onararak buraya yerleşmeye karar veren 2 çocuk babası Kemal Sağdıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan 'genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği' projesine müracaat etti. Örtü altı yetiştiriciliğiyle ilgili projesi kabul edilen Sağdıç, 2018'de aldığı 30 bin lira hibeyle 500 metrekare alana sera kurdu.

Serasında organik olarak domates ve sera üretimine başlayan Sağdıç, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bakanlığın yeni uygulaması 'Dijital Tarım Pazarı'na da üye yapıldı. Ürettiği sebzeleri pazarlamada sıkıntı yaşamayan Sağdıç, babaocağına topraklarına geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Samsun'da yaşarken geri döndüğü mahallesinde toprağa heves ettiğini anlatan Kemal Sağdıç, "34 yılım Samsun'da geçti. Ailem mahallemize dönerek ev ve topraklara bir bakmamı istedi. Ben babaocağı Köprübaşı'na geldikten sonra daha Samsun'a dönmedim. Buraya yerleşmeye ve toprakla uğraşmaya karar verdim. Tarlalarda sebze yetiştirmeye başladım, daha sonra genç çiftçi hibe projesine müracaat ettim. 2018'de aldığım destekle serayı kurdum. Şimdi domates ve salata üretiyorum" diye konuştu. Serada üretilen sebzenin tamaman organik olduğunu belirten Sağdıç, dijital tarım pazarıyla da işinin daha da kolaylaştığını anlattı.