'Genç Çiftçi' projesiyle köyüne döndü - Son Dakika

'Genç Çiftçi' projesiyle köyüne döndü

YILLAR önce ailesi Erzurum'dan Samsun'a göç eden, buradan doğup, büyüyen Kemal Sağdıç (34), ata topraklarına dönerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle seracılığa başladı.

YILLAR önce ailesi Erzurum'dan Samsun'a göç eden, buradan doğup, büyüyen Kemal Sağdıç (34), ata topraklarına dönerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle seracılığa başladı. Olur ilçesindeki serasında organik olarak ürettiği domates ve salatayı Bakanlığın kurduğu Dijital Tarım Pazarı'nda satan Kemal Sağdıç, gençleri tarımla uğraşmaya davet etti.

Olur İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yıllar önce Samsun'a göç etmesi sebebiyle burada doğup büyüyen Kemal Sağdıç, yaklaşık 10 yıl önce merak ettiği baba ocağına geri döndü. İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'ndeki evini onaran Sağdıç, buraya yerleşmeye karar verdi. 2 çocuk babası Kemal Sağdıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan 'genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği' projesine başvurdu. Örtü altı yetiştiriciliğiyle ilgili projesi kabul edilen Sağdıç, 2018'de aldığı 30 bin lira hibeyle 500 metrekare alana sera kurdu.

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Serasında organik olarak sebze üretimine başlayan Sağdıç, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bakanlığın yeni uygulaması 'Dijital Tarım Pazarı'na da üye yapıldı. Ürettiği sebzeleri pazarlamada sıkıntı yaşamayan Sağdıç, baba ocağına geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kemal Sağdıç, "34 yılım Samsun'da geçti. Ailem mahallemize dönerek ev ve topraklara bir bakmamı istedi. Ben baba ocağı Köprübaşı'na geldikten sonra Samsun'a dönmedim. Buraya yerleşmeye ve toprakla uğraşmaya karar verdim. Tarım Bakanlığı'nın çiftçi hibe projesine müracaat ettim. 2018'de aldığım destekle serayı kurdum. Şimdi domates ve salata üretiyorum" diye konuştu.

Serada üretilen sebzenin tamamının organik olduğunu belirten Sağdıç, Dijital Tarım Pazarı'nın da satış konusunda işini daha da kolaylaştığını anlattı.


Samsun, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Genç Çiftçi' projesiyle köyüne döndü - Son Dakika

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