Genç
çiftçiler: "Hayvanlarımız sağlıklı"
BURSA - CHP
Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal
, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa
'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi. İnegöl
'de genç çiftçi desteklenmesini kapsamında 5 adet manda alan çiftçilerden Süleyman Atıl, hayvanlarda herhangi bir sıkıntının olmadığını, tek sıkıntıların mandaların geldiğinde küçük olması olduğunu ifade etti.
Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu. İnegöl'de genç çifti desteklemeleri kapsamında 5 manda alan Süleyman Atıl, hayvanlarda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, genç çiftçilere destek veriyorlar. Bu kapsamda bizere 30 bin TL değerinde hibe karşılığında 5 manda verildi. Hayvanlarımızın sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanları aldıktan sonra veteriner getirdik, kontrol ettirdik. Sağlıklı olduklarını söylediler. Tek sıkıntımız hayvanların bize geldiğinde ufak olmasıydı. Aman zaman geçtikce büyüyorlar, gelişiyorlar. İlerleyen zamanlarda mandalarımızın sütünden, kaymağından faydalanacağız" dedi.
Öte yandan genç çiftçi Yasemin Yorga'nın babası Ramazan Yorga, aldıkları mandalardan bazılarının hastalandığını belirtti. Yorga, İnegöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden destek istediğini, fakat gereken desteği göremeyince dışardan veteriner getirip mandalara baktırıp tedavi ettirdiğini söyledi. Şu anda hayvanların herhangi bir sıkıntılarının olmadığı, hayvanların hepsinin yaşadığı öğrenildi.