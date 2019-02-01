Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçiler: "Hayvanlarımız Sağlıklı"

Genç Çiftçiler: "Hayvanlarımız Sağlıklı"

28 dakika önce

Genç çiftçiler: "Hayvanlarımız sağlıklı"BURSA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Genç çiftçiler: "Hayvanlarımız sağlıklı"

BURSA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi. İnegöl'de genç çiftçi desteklenmesini kapsamında 5 adet manda alan çiftçilerden Süleyman Atıl, hayvanlarda herhangi bir sıkıntının olmadığını, tek sıkıntıların mandaların geldiğinde küçük olması olduğunu ifade etti.
Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu. İnegöl'de genç çifti desteklemeleri kapsamında 5 manda alan Süleyman Atıl, hayvanlarda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, genç çiftçilere destek veriyorlar. Bu kapsamda bizere 30 bin TL değerinde hibe karşılığında 5 manda verildi. Hayvanlarımızın sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanları aldıktan sonra veteriner getirdik, kontrol ettirdik. Sağlıklı olduklarını söylediler. Tek sıkıntımız hayvanların bize geldiğinde ufak olmasıydı. Aman zaman geçtikce büyüyorlar, gelişiyorlar. İlerleyen zamanlarda mandalarımızın sütünden, kaymağından faydalanacağız" dedi.
Öte yandan genç çiftçi Yasemin Yorga'nın babası Ramazan Yorga, aldıkları mandalardan bazılarının hastalandığını belirtti. Yorga, İnegöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden destek istediğini, fakat gereken desteği göremeyince dışardan veteriner getirip mandalara baktırıp tedavi ettirdiğini söyledi. Şu anda hayvanların herhangi bir sıkıntılarının olmadığı, hayvanların hepsinin yaşadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:58 Kaynak: İHA

Orhan Sarıbal, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tacizle Suçlanan CHP'li Belediye Başkan Adayı: Evrak Sahte, Böyle Bir Davam Yok CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü

HDP'nin İzmir Kararı: Tunç Soyer'i Destekleyeceğiz Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçiler: "Hayvanlarımız Sağlıklı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]