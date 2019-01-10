Genç Çiftçilere 7 Milyon Lira Destek

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2018 yılında genç çiftçilere 7 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2018 yılında genç çiftçilere 7 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.



Angın, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Genç Çiftçi" projesinin 3 yıldır devam ettiğini belirtti.



Geçen yıl proje çerçevesinde 248 genç çiftçiye 7 milyon 440 bin lira kaynak aktarıldığını vurgulayan Angın, şöyle devam etti:



"Hayvancılık projeleri kapsamında 125 yetiştiriciye toplam 625 baş damızlık düve, 65 yetiştiriciye toplam 2 bin 210 baş koyun ve 12 yetiştiriciye toplam 60 baş manda dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 33 arıcılık projesi ile 3 ana arı ve polen yetiştiriciliği projesi de desteklenmiştir."



Angın, bitkisel üretim projelerinde de birer kapama meyve bahçesi ve çok yıllık yem bitkisi, 4 mantarcılık, 2 örtü altı tesisi ve 2 çilek üretim tesisi projelerinin desteklendiğini ifade etti.

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