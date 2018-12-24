Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı
1 saat önce
Biga'da genç çiftçi hibe destek projesi kapsamında, hak sahibi 34 çiftçiye 5'er düve olmak üzere toplam 170 düve kura çekilerek törenle dağıtıldı.
Biga
'da genç çiftçi hibe destek projesi kapsamında, hak sahibi 34 çiftçiye 5'er düve olmak üzere toplam 170 düve kura çekilerek törenle dağıtıldı.
Törene, Kaymakam Mustafa Can
, Çanakkale
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin
ile genç çiftçiler katıldı.
Biga Canlı Hayvan Borsası'nda yapılan kura ile dağıtım töreninde konuşan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale'de son üç yılda 420 işletme sahibine büyükbaş hayvan dağıttıklarını söyledi.
170 işletmeye de küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını ifade eden Karadağ, "146 üreticimize de proje karşılığında hibe desteği verdik. Çanakkale'de 736 işletmemize 22 milyon 80 bin liralık hibe desteği verdik." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:36 Kaynak: AA
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