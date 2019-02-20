Genç Çiftçilere Eğitim Desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüm tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanan genç çiftçilere Katılım Belgeleri törenle teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüm tarafından Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanan genç çiftçilere Katılım Belgeleri törenle teslim edildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda törene İl Müdür Yardımcısı Murat Eren ve şube müdürleri ile eğitim verilen genç çiftçiler ve aileleri katıldı. İl Müdür Yardımcısı Eren, törende yaptığı konuşmada; "Genç Çiftçi Projesi kapsamında daha önce tarımsal konularda eğitim almamış olan 348 genç çiftçimize yönelik, İl ve İlçe Müdürlüğümüzde görevli ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından hibe desteği aldıkları proje konularında eğitim verildi. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi ile kırsalda yaşayan 447 genç çiftçimize toplam 13 milyon 410 bin TL hibe desteği sağlandı. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ipekböcekçiliği, arıcılık, kanatlı yetiştiriciliği, örtü altı tesisi, mantarcılık ve kapama meyve bahçesi konularında yapılan eğitim çalışmaları ile genç çiftçilerimizin projelerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin hedefleniyor" dedi.



Tören, katılım belgelerinin genç çiftçilere verilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

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