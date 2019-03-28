Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı Yapıldı

Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı Yapıldı

11 dakika önce

Genç Çiftçi projesi kapsamında Demirköy ilçesinde proje desteği alan 9 üreticiye 45 adet büyük hayvan dağıtıldı.

Genç Çiftçilere Hayvan Dağıtımı Yapıldı, System.String[]
Genç Çiftçi projesi kapsamında Demirköy ilçesinde proje desteği alan 9 üreticiye 45 adet büyük hayvan dağıtıldı.

Hayvancılığın teşviki ve hayvansal üretimi arttırmak amacıyla 2018 yılında yürütülmekte olan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Demirköy ilçesinde projesi destek kapsamına alınan 16 üreticiden 9 hak sahibine 45 adet büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

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