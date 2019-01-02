Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Kuzu Verildi

Genç Çiftçilere Kuzu Verildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 3 çiftçiye toplam 102 kuzu dağıtıldı.

Genç Çiftçilere Kuzu Verildi, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 3 çiftçiye toplam 102 kuzu dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde, Körfez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çekilen kurada, genç çiftçiler Sefa Çınar, Seracettin Anaç ve İbrahim Avcı hibe almaya hak kazandı.

Kişi başına düşen 34 kuzu, yetkililer tarafından çiftçilere teslim edildi. Çiftçiler de ilgililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Beşiktaş, Atalanta'nın Genç Yeteneği Timothy Castagne'nın Peşinde

Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:20:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Kuzu Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]