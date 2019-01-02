Genç Çiftçilere Kuzu Verildi
1 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 3 çiftçiye toplam 102 kuzu dağıtıldı.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde Genç
Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 3 çiftçiye toplam 102 kuzu dağıtıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde, Körfez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çekilen kurada, genç çiftçiler Sefa Çınar
, Seracettin Anaç ve İbrahim Avcı hibe almaya hak kazandı.
Kişi başına düşen 34 kuzu, yetkililer tarafından çiftçilere teslim edildi. Çiftçiler de ilgililere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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