Genç Çiftçilerin Hayvanları Dağıtılmaya Başlandı

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Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u, Köyüne Yaptırdığı Evinde Bir Kez Kalabilmiş

Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu