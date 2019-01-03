Genç Çiftçinin Serası Kar Nedeniyle Çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı tesisi kuran genç çiftçi Ceylan Yükselici'nin serası kar yağışı nedeniyle çöktü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı tesisi kuran genç çiftçi Ceylan Yükselici'nin serası kar yağışı nedeniyle çöktü.



Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Amanos Dağları eteğindeki Kabaklar Mahallesi'nde karın ağırlığıyla çöken mantar serası, ürünlerin üzerine yıkıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan 26 yaşındaki Ceylan Yükselici, evlerinin bahçesinde 100 metrekarelik bir alana 3 ay önce kurduğu mantar serası, yağan karın ağırlığından çöktü. Seranın bazı demirleri kırıldı, tavan ürünlerin üzerine yıkıldı.



Yükselici, çok üzüldüğünü belirterek "30 bin lira hibe desteğiyle kurduğum ve başka da sermayemin olmadığı seram, karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı." dedi.



İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'a durumu ilettiğini ifade eden Yükselici, gönderilen ekibin ön inceleme yaptığını, ardından da çalışma başlatıldığını söyledi.



Yükselici, Belediye Başkanı Vural'a ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

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