Son Dakika Haberleri: Genç Çifte Tekme Tokat Saldırı Anı Kamerada

Genç Çifte Tekme Tokat Saldırı Anı Kamerada

40 dakika önce

Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada Kafede oturan genç çifte böyle saldırdılarBURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişiler kafede oturan genç çifte saldırdı.

Genç çifte tekme tokat saldırı anı kamerada
Kafede oturan genç çifte böyle saldırdılar

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişiler kafede oturan genç çifte saldırdı. 5 kişinin saldırdığı 2 genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün kafenin bahçesinde yaşandı. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 2 kişi laf attı. Genç çift ile 2 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Daha sonra genç çift çay içmek için bir kafeye gitti. Bu sırada kafeye gelen kimliği belirsiz 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şahıslar bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.
Tekme tokat saldıran şahıslar genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan bayan B.A. da tekmelerden nasibini aldı. İş yeri çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
B.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Bursa, Genç, 3. Sayfa
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