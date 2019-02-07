Son Dakika Haberleri: Genç Çifti Ölüm Ayırdı

Genç Çifti Ölüm Ayırdı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç adam hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Genç Çifti Ölüm Ayırdı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç adam hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), sabah saatlerinde balık halinde kendisine yardımcı olması için Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan ve durumdan şüphelenen Aytekin Kocabıyık, oğlunun evine gitti. Kapıyı çalan Aytekin Kocabıyık'a kapıyı açan olmayınca, kapıyı kırarak eve girdi. Oğlu Naim ve gelini Tuğçe'yi hareketsiz halde bulan Aytekin Kocabıyık, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın (24) yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) ise baygın olduğu tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğçe Kocabıyık, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Tuğçe Kocabıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşi Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Nazmi Can Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Naim Kocabıyık, İzmir, Dikili, 3. Sayfa
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