Son Dakika Haberleri: Genç Çifti Tekme Tokat Döven Saldırganlar Tutuklandı

Genç Çifti Tekme Tokat Döven Saldırganlar Tutuklandı

1 saat önce

Genç çifti tekme tokat döven saldırganlar tutuklandı Adliyeye çıkartılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandıBURSA - Orhangazi'de sözlü taciz ettikleri genç kadının erkek arkadaşının tepkisi üzerine saldırıp tekme tokat darp eden 6 şüpheli, tutuklanma talebiyle adliyeye çıkarıldı.

Genç Çifti Tekme Tokat Döven Saldırganlar Tutuklandı, System.String[]
Genç çifti tekme tokat döven saldırganlar tutuklandı
Adliyeye çıkartılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

BURSA - Orhangazi'de sözlü taciz ettikleri genç kadının erkek arkadaşının tepkisi üzerine saldırıp tekme tokat darp eden 6 şüpheli, tutuklanma talebiyle adliyeye çıkarıldı. 6 Şüpheliden 5'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Bursa'nın Orhangazi İlçe'sinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24), durumu erkek arkadaşı B.G.'ye bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafetarya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.'ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların serbest bırakılmasından sonra harekete geçti. Başsavcılık serbest bırakılan şahısların yeniden gözaltına alınması için polise talimat verdi. Talimatın ardından olaya karışan B.S., H.G., E.S., S.S., B.İ. ve O.S. 6 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 sanıktan
B.S., H.G., E.S., S.S., B.İ. tutuklanırken, O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Orhangazi, Genç, 3. Sayfa
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