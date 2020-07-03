Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı - Son Dakika

Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı

İsteme törenlerini daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan genç çift, devam eden salgın sürecinde yakınlarının sağlığını korumak amacıyla bu özel günlerini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

İsteme törenlerini daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan genç çift, devam eden salgın sürecinde yakınlarının sağlığını korumak amacıyla bu özel günlerini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

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Manisa'da özel bir firmada çalışan 29 yaşındaki Özgün Günvar ile İzmir'de avukatlık yapan 28 yaşındaki Damla Sezen, 7 yıl önce tanışarak arkadaşlık yapmaya başladı. Bu yılın başlarında evlilik kararı alan genç çift, kız istemeyi mart ayında yapmayı kararlaştırıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle isteme törenini ertelemek zorunda kalan çift, ailelerin seyahat etmesinin getireceği riskler ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği endişesiyle töreni internet ortamında yapmaya karar verdi.

Aile üyelerini ve dostlarını internet ortamında yapılan isteme ve yüzük takma törenine davet eden çift, bu tören için günlerce hazırlık yaptı. Çiftin İzmir'den, ailelerin Aydın ve Girne'den bağlandığı online töreni Türkiye'nin birçok kentinden akraba ve arkadaşlar da izledi.

Törene Girne'den bağlanan Günver'in babası, Damla Sezen'i Aydın'da yaşayan babasından istedi.

Genç çiftin yüzükleri ise Sezen'in İzmir'de yaşayan teyzesi Semra Tuncer tarafından takıldı.

İsteme çiçeği ve çikolatanın KKTC'den Aydın'a kargo ile gönderildiği törende damadın tuzlu kahveyi içmesi, izleyenleri gülümsetti.

"Güzel bir anı oldu"

Damla Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli olan isteme ve yüzük takma törenlerini aile ve arkadaşlarıyla yapmayı çok istediklerini ama yaşanan salgın süreci nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Ailelerinin bilgisayar ortamında böyle bir törenin yapılmasına sıcak bakmadığını belirten Sezen, "Böyle nasıl olacak, dediler. Onlara nasıl bağlanacaklarını anlattık. Tek tek prova yaptık. Biz bu süreçte onların sağlıklarını korumak için böyle bir karar aldık. İyi ki de böyle yaptık. Bizim için de onlar için de unutulmayacak, çok güzel bir anı oldu. Herkes böyle yaptığımız için bize teşekkür etti." dedi.

"Özellikle isteme ve düğün törenlerinde insanlar daha dikkatli olmalı"

Düğünlerini Kovid-19 salgını sona erdikten sonra yapmayı planladıklarını anlatan Sezen, şunları kaydetti:

"Umarız bu salgın günleri bir an önce sona erer. Sevdiklerimizle bir araya gelerek düğünümüzü yapmak istiyoruz. İnsanların salgın sürecinde uyarıları dikkat etmediklerini üzülerek görüyorum. Özellikle isteme ve düğün törenlerinde insanlar küçük bir alana 50 kişi giriyor. Eğer kurallara uyup kendilerine dikkat etseler yeni vaka sayıları da günden güne azalır. Bizim amacımız insanlara bu konuda uyarı yapmaktı. İnşallah vatandaşlar daha dikkatli olur."

Özgün Günvar ise unutamayacakları bir tören yaşadıklarını anlatırken "Böyle bir tören yapma kararını beraber aldık. Ailemiz ve arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Kovid süreci olmasına rağmen isteme ve yüzük takma törenimiz gerçeği aratmadı. Benim insanlardan dileğim ve isteğim salgın süreci geçinceye kadar kendilerine dikkat etmeleri." ifadelerini kullandı.

Günvar, düğün için pandemi sürecini takip edeceklerini, riskin ortadan kalkmasını bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Aydın, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Genç çiftin 'isteme töreni' Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı - Son Dakika

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