Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı - Son Dakika

Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı

20.12.2020 16:57
Genç çiftin

Çankırı'da genç çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının sağlığını korumak amacıyla kız isteme merasimini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

Çankırı'da genç çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının sağlığını korumak amacıyla kız isteme merasimini akraba ve dostlarının katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi.

Kentte özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atma kararı aldı.

Çift, Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin ve bazı yakınlarının seyahat etmesinin getireceği riskler ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği endişesiyle töreni internet ortamında yapmaya karar verdi.

Aile büyüklerinin de katıldığı çevrim içi kız isteme töreni gerçekleştirildi.

İsteme töreninin ardından genç çift birbirlerinin parmaklarına yüzük taktı, daha sonra dua edildi.

Kadir Burak Özel, gazetecilere, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir isteme töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel, "Kimseyi riske atmamak için internet ortamında yapmaya karar verdik. İlk başlarda bir tedirginlik oldu ama genel olarak program güzel geçti." dedi.

Kız isteme esnasında büyük heyecan yaşadıklarını, internetin kesilmesinden korktuklarını anlatan Özel, güzel geçen programın ardından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kadir Burak, Çankırı, Karar, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç çiftin 'isteme töreni' Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund, gençlik projesi ile Avrupa futboluna damga vurmaya hazırlanıyor Market kuryesi, motosikletiyle boş yolda kaza yaptı Beyoğlu'nda küçük çocuğu silahla vuran şahıslar tutuklandı Atatürk büstünü çöpe attı! Gözaltına alınırken "Maske takmak şirktir" dedi Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Site ile apartman yöneticileri doğal gaz nedeniyle inatlaşınca 55 aile mağdur oldu! 2 yıldır ısınamıyorlar 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek
Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:55
İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor         
16:00
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti         
15:33
İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik         
15:04
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti         
14:22
Evde ölü bulunan senarist Alpözgen'in çocukluk arkadaşının sözleri yürekleri dağladı: Yaptığımız şov çocukluk hayaliydi Evde ölü bulunan senarist Alpözgen'in çocukluk arkadaşının sözleri yürekleri dağladı: Yaptığımız şov çocukluk hayaliydi         
13:42
74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor         
12:45
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 17:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç çiftin "isteme töreni" Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei