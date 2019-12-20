Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika

Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya aracılığıyla düğünlerinde kullanmak için lüks gelin arabası isteyen çiftin isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya aracılığıyla düğünlerinde kullanmak için lüks gelin arabası isteyen çiftin isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Nişanlı çift Yunus Emre Aslan (25) ve Ayşe Ceylan (22), Belediye Başkanı Ercengiz'e sosyal medya üzerinden ulaşarak, lüks gelin arabası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için destek istedi.

Duyarsız kalamayan Ercengiz, lüks siyah bir otomobili, gelin arabası olarak süsletip çiftin düğününe gönderdi.

Aslan ve Ceylan çifti, gelin arabasıyla Ercengiz'i ziyaret etti. Aracı belediyenin bahçesinde karşılayan Ercengiz, evlenen çiftin isteğini kırmayarak gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Ercengiz, "Bugün onların gelin arabası lüks siyah bir araba oldu. Allah mutluluklarını daim etsin. Yüreklerinde sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü hiç kaybetmesinler. İnşallah doğacak çocuklarını da evlerinde ziyaret etmek istiyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Hayali gerçekleşen damat Aslan da "Başkanımızın her zaman kapısını çalabileceğimizi ve yanına gidebileceğimizi biliyordum. Bu isteğimizi de kırmayıp yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz." dedi.

Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

Ali Orkun Ercengiz, Ayşe Ceylan, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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