Genç Çiftin Nikahını Başkan Yaralı Kıydı
2 saat önce
Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, hayatlarını birleştiren Emrullah Orunlar ile Aslıhan Ülkü Selvi'nin nikahını kıydı.
Saruhanlı
Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı
, hayatlarını birleştiren Emrullah Orunlar ile Aslıhan Ülkü Selvi'nin nikahını kıydı.
Başkan Yaralı, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katılarak genç çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.
Nikah töreninin ardından çiftçi tebrik eden Başkan Yaralı, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek şunları söyledi:
"Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
Evlenen gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Yaralı konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: Marketlerde İstediğimiz Rakamlar Yok, Bunu Konuşacağız
Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak