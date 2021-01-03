Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

03.01.2021 20:46

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı.

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelmiş, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S., M.S. ve B.İ.'yi gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 8 kişi, jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.'nin annesi "ben yapmadım, pişmanım" dedi.

Öte yandan, vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Cenazesi defnedilen Osman Ç.'nin babası, "Gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler" dedi.

(Enderhan Öz- Vahit Aldı/İHA)

Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Münir Karaloğlu, Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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